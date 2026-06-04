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Ufficiale, Conte lascia il Napoli. C’è il comunicato della società

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Antonio Conte lascia il Napolo dopo due anni. C'è il comunicato ufficiale del club
Redazione VN

Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. L'annuncio è arrivato proprio tramite i canali ufficiali del club di De Laurentiis. La notizia era nell'aria da giorni, ed il Napoli ha già individuato il sostituto, Massimiliano Allegri. Ecco la comunicazione ufficiale:

"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.

Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.

Grazie, mister!"

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