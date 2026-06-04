Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. L'annuncio è arrivato proprio tramite i canali ufficiali del club di De Laurentiis. La notizia era nell'aria da giorni, ed il Napoli ha già individuato il sostituto, Massimiliano Allegri. Ecco la comunicazione ufficiale:
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Ufficiale, Conte lascia il Napoli. C’è il comunicato della società
Antonio Conte lascia il Napolo dopo due anni. C'è il comunicato ufficiale del club
"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.
Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.
All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.
Grazie, mister!"
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