Il Bologna ripartirà da Domenico Tedesco. Il tecnico per la prima volta allenerà in Italia, dopo essersi formato in Germania. Una scelta interessante, visto il profilo dell'ex allenatore del Lipsia e dello Schalke 04. Il suo vice sarà una vecchia conoscenza viola, sia in campo che fuori, Andrea Tarozzi. Come svela il Corriere dello Sport, la dirigenza ha scelto proprio lui come vice.
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Anche Tarozzi riparte dopo il flop con Pioli. Sarà il vice di Tedesco
Il Bologna ha scelto Tedesco, ed al suo fianco avrà anche un ex Fiorentina
Il flop con Pioli—
Tarozzi è stato protagonista con il Bologna della risalita dalla Serie C alla A negli anni 90'. Lo scorso anno è stato al fianco di Pioli nella disastrosa avventura a Firenze. Adesso anche per Tarozzi ci sarà l'opportunità di ripartire.
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