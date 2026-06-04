Capello attacca De Bruyne: “Deve farsi un esame di coscienza”

Nei giorni scorsi a Napoli è risuonato l'eco della parole di Kevin De Bruyne . Il belga ha attaccato Antonio Conte, dopo l'anno passato insieme in Azzurro. In diretta su Sky, Fabio Capello , ha attaccato l'ex Manchester City:

"Si danno sempre le colpe agli altri, non si fanno esami di coscienza, non si pensa di essere andati a giocare in una squadra dove bisognava adottare un sistema diverso per far giocare lui, invece conte ha pensato alla squadra. E quindi De Bruyne che io stimo tantissimo un bell’esame di coscienza avrebbe dovuto farlo"