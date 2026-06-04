Nei giorni scorsi a Napoli è risuonato l'eco della parole di Kevin De Bruyne. Il belga ha attaccato Antonio Conte, dopo l'anno passato insieme in Azzurro. In diretta su Sky, Fabio Capello, ha attaccato l'ex Manchester City:
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Capello attacca De Bruyne: “Deve farsi un esame di coscienza”
Fabio Capello attacca De Bruyne. Il belga non ha esitato a scagliarsi contro Conte
"Si danno sempre le colpe agli altri, non si fanno esami di coscienza, non si pensa di essere andati a giocare in una squadra dove bisognava adottare un sistema diverso per far giocare lui, invece conte ha pensato alla squadra. E quindi De Bruyne che io stimo tantissimo un bell’esame di coscienza avrebbe dovuto farlo"
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