La Fiorentina guarda al futuro e blinda uno dei suoi giovani più promettenti. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, oggi arriverà il rinnovo di contratto per Mirko Elia, difensore centrale mancino classe 2005.
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Oggi la firma in casa Fiorentina: blindato un difensore classe 2005
Il promettente calciatore pugliese è pronto a legarsi nuovamente ai colori viola. La base del nuovo accordo prevede una scadenza biennale con l'inserimento di un'opzione a favore del club per un'ulteriore stagione aggiuntiva.
Il futuro: Serie C o salto di categoria?—
Elia è reduce da una stagione vissuta da assoluto protagonista in Serie C con la maglia del Forlì, dove si è imposto come uno dei profili più continui collezionando ben 30 presenze nel girone B e 2 nella Coppa Italia di categoria. Prestazioni importanti che hanno convinto la dirigenza gigliata a stringere i tempi per il rinnovo. Adesso, la Fiorentina sta valutando con attenzione il percorso migliore per la sua crescita. L’ipotesi più concreta sul tavolo resta quella di un nuovo prestito: l'obiettivo è fargli accumulare ulteriore minutaggio ed esperienza, magari testandolo in una realtà ambiziosa o valutando il salto di categoria.
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