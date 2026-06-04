Oggi la firma in casa Fiorentina: blindato un difensore classe 2005

Il futuro: Serie C o salto di categoria?

Elia è reduce da una stagione vissuta da assoluto protagonista in Serie C con la maglia del Forlì, dove si è imposto come uno dei profili più continui collezionando ben 30 presenze nel girone B e 2 nella Coppa Italia di categoria. Prestazioni importanti che hanno convinto la dirigenza gigliata a stringere i tempi per il rinnovo. Adesso, la Fiorentina sta valutando con attenzione il percorso migliore per la sua crescita. L’ipotesi più concreta sul tavolo resta quella di un nuovo prestito: l'obiettivo è fargli accumulare ulteriore minutaggio ed esperienza, magari testandolo in una realtà ambiziosa o valutando il salto di categoria.