Monti: “Volpato e Laurienté mi piacciono. L’ossatura della Fiorentina è tanta roba”

Le parole di Monti sul futuro e sul mercato della Fiorentina: da Paratici ai colpi Laurienté e Volpato, fino al verdetto su Ndour

Alessio Vannini 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 14:32)

Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Ndour può valere al massimo una quindicina di milioni. È un giovane che mi piace e che terrei volentieri: ha segnato diversi gol, ma deve ancora crescere moltissimo. Non saprei indicare il suo ruolo preciso, forse la mezzala? In ogni caso ci punterei, anche se non dovrebbe partire titolare nella prossima Fiorentina. Per il futuro vorrei un centrocampo più importante di quello attuale, quindi lo vedrei benissimo come ottima alternativa dalla panchina."

Volpato e il futuro viola — "Anche Volpato mi piace molto, ha fatto ottime cose al Sassuolo. Grosso lo conosce benissimo, ma non so se sia già pronto per fare il titolarissimo a Firenze: molto dipenderà dai piani del direttore sportivo. Paratici dovrà programmare a lungo termine. Non so se la Fiorentina potrà centrare subito di nuovo l'Europa, ed è per questo che guarderei più lontano. Costruirei la prossima stagione in una prospettiva futura, inserendo 5 o 6 innesti di qualità e futuribili."

"Terrei De Gea" — "I big dell'attuale rosa potrebbero partire. Io terrei De Gea, pur continuando a coccolare Martinelli. Un'ossatura formata da De Gea, Pongracic, Fagioli e Kean sarebbe tanta roba. Se poi si aggiungessero Laurienté e un altro grande esterno, sarei decisamente più fiducioso di poter fare bene fin da subito. Su Commisso, invece, mi sembra che non sia stato detto nulla di concreto."