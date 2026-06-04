Lo scopritore di Kean: “Sono sicuro che tornerà, Grosso lo può valorizzare”

"L'infortunio non lo ha aiutato, e ci sono le annate dove tutto va storto. Può capitare una stagione così, ma nonostante tutto lui la sua parte la fa sempre. Questi mesi non cambiano il giudizio sul valore di Kean. Lui è una punta da doppia cifra fissa, ma la Fiorentina quest'anno ha sofferto. Chiaro che anche lui ci abbia messo qualcosa di suo, ma sono sicuro che riprenderà a pieno ritmo. Il prossimo anno sono sicuro che tornerà ad alti livelli, se fossi nella Fiorentina farei una squadra che lo valorizzi."