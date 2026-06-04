Sabatini: “Ndour non è male. Speriamo di vedere i giovani al Mondiale”

Cher Ndour è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell'Italia di Baldini contro il Lussemburgo. Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube ha commentato il match di ieri:

"Ieri di certo non abbiamo giocato contro una grande squadra, alcuni però mi sono piaciuti. Bartesaghi a sinistra non è andato male, Ndour niente male a centrocampo. Non dico che tutti questi giocatori debbano andare al prossimo Mondiale, però... Purtroppo le convocazioni per gli spareggi sono state completamente sbagliate"