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Sabatini: “Ndour non è male. Speriamo di vedere i giovani al Mondiale”

Sabatini: “Ndour non è male. Speriamo di vedere i giovani al Mondiale” - immagine 1
Cher Ndour è stato uno dei protagonisti dell'Italia di Silvio Baldini
Redazione VN

Cher Ndour è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell'Italia di Baldini contro il Lussemburgo. Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube ha commentato il match di ieri:

"Ieri di certo non abbiamo giocato contro una grande squadra, alcuni però mi sono piaciuti. Bartesaghi a sinistra non è andato male, Ndour niente male a centrocampo. Non dico che tutti questi giocatori debbano andare al prossimo Mondiale, però... Purtroppo le convocazioni per gli spareggi sono state completamente sbagliate"

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