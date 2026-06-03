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Corriere dello Sport

CorSport: “Volpato piace, ma attenzione a un ritorno di fiamma per Laurienté”

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A Fabio Grosso piace Cristian Volpato. Lo ha avuto al Sassuolo e ne ha apprezzato il talento e la fisicità
Redazione VN

Fabio Paratici, dopo aver accantonato la questione Grosso, penserà al mercato. Tra le mosse iniziali è previsto l’arrivo di un esterno offensivo. La Fiorentina dovrà rimpolpare le fasce, e punterà su un profilo che faccia al caso del nuovo tecnico.

A cui piace Cristian Volpato. Lo ha avuto al Sassuolo e ne ha apprezzato il talento e la fisicità. Il classe 2003 ha un contratto coi neroverdi valido per altri due anni. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

Da non sottovalutare l’opzione Armand Laurienté, per il quale servirebbero però 20-25 milioni. Entrambi sono già stati obiettivi viola anche in passato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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