CorFio: “Da Kean a De Gea. Tutti i giocatori che potrebbero lasciare Firenze”

Restano poi da definire i casi di De Gea e Kean. Il portiere spagnolo continua a essere seguito dalla Juventus

Redazione VN 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 08:42)

In attesa dell'arrivo ufficiale di Fabio Grosso, Fabio Paratici continua a monitorare diversi profili in Italia e all'estero per costruire la nuova Fiorentina. Al momento si tratta di valutazioni preliminari, che dovranno essere condivise con il futuro allenatore e confrontate con il budget disponibile. Prima di pensare agli acquisti, però, la priorità resta quella di alleggerire la rosa e ridurre il monte ingaggi.

Tra le situazioni più calde c'è quella di Dodò. Il brasiliano, dopo il mancato rinnovo, non ha nascosto la volontà di cambiare aria e piace soprattutto a Roma e Napoli. La Fiorentina valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro e i primi contatti sarebbero già stati avviati. Non è escluso che proprio la sua cessione possa rappresentare la prima operazione del mercato targato Paratici.

Restano poi da definire i casi di De Gea e Kean. Il portiere spagnolo continua a essere seguito dalla Juventus e, in caso di addio, la Fiorentina starebbe valutando i profili di Provedel e Mandas per sostituirlo. Per Kean, invece, il discorso è più complesso: se non arriveranno offerte legate alla clausola da 62 milioni di euro, il club potrebbe prendere in considerazione anche proposte inferiori. Da chiarire infine anche la situazione di Gosens, che avrebbe espresso la volontà di restare a Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.