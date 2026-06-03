Il futuro di Moise Kean rappresenta uno dei temi centrali della nuova Fiorentina. La decisione tra una permanenza e una cessione influenzerà profondamente il progetto tecnico che verrà costruito insieme al nuovo allenatore e al direttore sportivo Fabio Paratici. Il peso dell'attaccante è infatti determinante sia sul campo che nelle strategie di mercato del club.
La Nazione
Nazione: “Una big inglese piomba su Kean. Paratici riflette sulla cesssione”
Tra i motivi che potrebbero spingere la società a valutare una cessione c'è innanzitutto la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile in una finestra temporale ben precisa. Anche senza clausola, Kean potrebbe garantire un incasso importante, stimato intorno ai 45 milioni, cifra che permetterebbe alla Fiorentina di finanziare l'acquisto di un nuovo centravanti e altri rinforzi. A incidere nella valutazione c'è anche il suo ingaggio da circa 5 milioni a stagione, considerato molto pesante per il monte stipendi viola.
A completare il quadro ci sono le incognite legate alle condizioni fisiche del giocatore, dopo il problema alla tibia che lo ha limitato nel finale di stagione, e soprattutto la sua volontà. La Fiorentina vuole capire con chiarezza quali siano le ambizioni di Kean e se il giocatore sia tentato da offerte economicamente e sportivamente più allettanti. In quel caso, trattenerlo controvoglia verrebbe considerato un rischio e potrebbe favorire una separazione. Intanto, il Tottenham di De Zerbi avrebbe messo gli occhi su di lui. Lo scrive la Nazione.
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