Nazione: “Una big inglese piomba su Kean. Paratici riflette sulla cesssione”

Il futuro di Moise Kean rappresenta uno dei temi centrali della nuova Fiorentina. La decisione tra una permanenza e una cessione influenzerà profondamente il progetto tecnico che verrà costruito insieme al nuovo allenatore e al direttore sportivo Fabio Paratici. Il peso dell'attaccante è infatti determinante sia sul campo che nelle strategie di mercato del club.

A completare il quadro ci sono le incognite legate alle condizioni fisiche del giocatore, dopo il problema alla tibia che lo ha limitato nel finale di stagione, e soprattutto la sua volontà. La Fiorentina vuole capire con chiarezza quali siano le ambizioni di Kean e se il giocatore sia tentato da offerte economicamente e sportivamente più allettanti. In quel caso, trattenerlo controvoglia verrebbe considerato un rischio e potrebbe favorire una separazione. Intanto, il Tottenham di De Zerbi avrebbe messo gli occhi su di lui. Lo scrive la Nazione.