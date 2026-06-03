La società è chiamata a lavorare fin da subito pure sulla difesa. Spuntano i primi nomi per il ruolo di centrale preferibilmente mancino: Viery, classe 2005 del Gremio, è un’opzione. La Fiorentina ha presentato un’offerta da 12 milioni, tuttavia i brasiliani, consci di poter scatenare un’asta, hanno sparato alto: 20 milioni per trattare l’acquisto del giocatore.
Corriere dello Sport
CorSport sulla difesa viola: “Viery, Obert e le mosse di Fabio Paratici”
Per adesso niente da fare, anche perché bisognerà capire a quanto ammonterà il budget a disposizione per gli acquisti. Questo non toglie che i viola continuino a guardarsi intorno. Più defilato, ma comunque in lista, c’è Adam Obert del Cagliari. Il prezzo del suo cartellino è decisamente inferiore, sugli 8-10 milioni.
La Fiorentina ci pensa nell’ottica di rinforzare la difesa. Parallelamente si concentrerà sulle cessioni, a partire da chi sembra non rinnoverà il proprio contratto. Dodo e Fortini, entrambi in scadenza nel 2027, sono alla ricerca di una sistemazione. La dirigenza viola proverà a monetizzare il più possibile nonostante l’accordo valido solo per un altro anno. La richiesta per il brasiliano è di 10-15 milioni, mentre per Fortini di 6-7 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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