CorSport sulla difesa viola: “Viery, Obert e le mosse di Fabio Paratici”

La società è chiamata a lavorare fin da subito pure sulla difesa. Spuntano i primi nomi per il ruolo di centrale preferibilmente mancino: Viery, classe 2005 del Gremio, è un’opzione. La Fiorentina ha presentato un’offerta da 12 milioni, tuttavia i brasiliani, consci di poter scatenare un’asta, hanno sparato alto: 20 milioni per trattare l’acquisto del giocatore.