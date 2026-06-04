Romagnoli saluta la Lazio. Torna di moda anche un ex obiettivo viola

Stavolta non dovrebbero esserci ripensamenti dell'ultimo minuto. Alessio Romagnoli è ad un passo dal dire addio alla sua Lazio, direzione Al-Sadd. Lo stesso club che a gennaio era stato vicinissimo al centrale laziale, con la trattativa che era clamorosamente saltata sul gong finale. Adesso la Lazio dovrà sostituire uno dei suoi pilastri, e come scrive la Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi è Diogo Leite. Il portoghese piaceva anche alla Fiorentina in passato, e si svincolerà dall'Union Berlino.