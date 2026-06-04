Stavolta non dovrebbero esserci ripensamenti dell'ultimo minuto. Alessio Romagnoli è ad un passo dal dire addio alla sua Lazio, direzione Al-Sadd. Lo stesso club che a gennaio era stato vicinissimo al centrale laziale, con la trattativa che era clamorosamente saltata sul gong finale. Adesso la Lazio dovrà sostituire uno dei suoi pilastri, e come scrive la Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi è Diogo Leite. Il portoghese piaceva anche alla Fiorentina in passato, e si svincolerà dall'Union Berlino.
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Romagnoli saluta la Lazio. Torna di moda anche un ex obiettivo viola
Romagnoli è pronto a dire addio alla Lazio. I biancocelesti pensano ad un ex obiettivo viola per la difesa
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