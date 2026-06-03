Ormai è fatta: Denzel Dumfries a breve diventerà un nuovo calciatore del Real Madrid. L'esterno olandese, in ritiro con la sua Nazionale in vista dei prossimi Mondiali, ha sostenuto in questi giorni le visite mediche per i blancos ed il suo passaggio agli spagnoli diventerà ufficiale dopo le elezioni presidenziali del 7 giugno. Lo riporta Fabrizio Romano.
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La Serie A pronta a salutare un altro big: Dumfries va al Real. Inter su Dodò?
I nerazzurri stanno per salutare Denzel Dumfries, che ha già sostenuto le visite col Real: Dodò tra i papabili per sostituirlo
Il Real pagherà la clausola rescissoria di Dumfries all'Inter, ovvero 20 milioni. Poi il club nerazzurro si metterà alla ricerca di un nuovo esterno destro. Da qui le voci relative al brasiliano Dodò. Il terzino viola è in scadenza di contratto (2027) ed è tra i calciatori gigliati maggiormente indicati a salutare Firenze.
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