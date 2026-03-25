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ViP, Elia: “Felice di aver scelto il Forlì, lo rifarei altre mille volte”

Mirko Elia
"Sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto"
Redazione VN

Mirko Elia, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Forlì in Serie C, ha parlato a Notiziariocalcio.com. Le sue parole:

La stagione sta procedendo nel migliore dei modi e sono decisamente soddisfatto di quanto fatto finora. Sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto, pur avendo l'ambizione di voler dire la mia: per quest'anno, quindi, non posso proprio lamentarmi. Per quanto riguarda la squadra, credo che formiamo un ottimo gruppo. Nell'ultimo periodo la fortuna non è stata dalla nostra parte e stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto produciamo sul campo, ma non ho mai messo in dubbio le nostre capacità. Sono felice di aver scelto il Forlì e rifarei questa scelta altre mille volte.

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