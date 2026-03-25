Mirko Elia, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Forlì in Serie C, ha parlato a Notiziariocalcio.com. Le sue parole:
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ViP, Elia: “Felice di aver scelto il Forlì, lo rifarei altre mille volte”
"Sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto"
La stagione sta procedendo nel migliore dei modi e sono decisamente soddisfatto di quanto fatto finora. Sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto, pur avendo l'ambizione di voler dire la mia: per quest'anno, quindi, non posso proprio lamentarmi. Per quanto riguarda la squadra, credo che formiamo un ottimo gruppo. Nell'ultimo periodo la fortuna non è stata dalla nostra parte e stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto produciamo sul campo, ma non ho mai messo in dubbio le nostre capacità. Sono felice di aver scelto il Forlì e rifarei questa scelta altre mille volte.
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