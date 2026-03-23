Caos alla Sampdoria di Martinelli. Lombardo rischia anche dopo la vittoria

Per Tommaso Martinelli l'adattamento alla Sampdoria è stato rapido, con il portierino viola che sta facendo benissimo. L'ambiente però è molto teso. Ieri a Genova la Samp ha battuto l'Avellino, 3 punti cruciali per la squadra di Lombardo. Il tecnico però, sarebbe ancora a rischio. Come scrive il Secolo XiX, l'avvicendamento in panchina resta un'opzione viva.