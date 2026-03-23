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Caos alla Sampdoria di Martinelli. Lombardo rischia anche dopo la vittoria

Caos alla Sampdoria di Martinelli. Lombardo rischia anche dopo la vittoria - immagine 1
Per Attilio Lombardo potrebbe non bastare una vittoria. La Sampdoria è ancora un cantiere aperto
Redazione VN

Per Tommaso Martinelli l'adattamento alla Sampdoria è stato rapido, con il portierino viola che sta facendo benissimo. L'ambiente però è molto teso. Ieri a Genova la Samp ha battuto l'Avellino, 3 punti cruciali per la squadra di Lombardo. Il tecnico però, sarebbe ancora a rischio. Come scrive il Secolo XiX, l'avvicendamento in panchina resta un'opzione viva.

"Mi sento ancora l’allenatore di questa squadra. Poi io non sono nella testa di altre persone". Queste le parole dello stesso Lombardo al termine del match. Il nome in pole position sarebbe quello di Luca d'Angelo, ex allenatore dello Spezia.

 

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