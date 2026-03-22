Che caos alla Sampdoria di Martinelli. Anche Lombardo può saltare

Anche Attilio Lombardo potrebbe essere esonerato dalla Sampdoria. Che caos per Martinelli e Barak

La Sampdoria continua ad essere nel caos. I Blucerchiato rischiano di nuovo la retrocessione in Serie C, come nella scorsa stagione. Attualmente in panchina c'è la bandiera Attilio Lombardo , che oggi avrà una partita cruciale, quella contro l'Avellino. Il tifo ha fortemente contestasto la squadra nella giornata di ieri.

Secondo il Secolo XiX all'interno del club ci sarebbero varie correnti di pensiero. Una vittoria potrebbe addirittura non bastare a Lombardo per essere confermato, naturalmente un pari o una sconfitta produrrebbero l'ennesimo cambio in panchina. Non è semplice per i due exx viola in prestito alla Samp, ovvero Martinelli e Barak, districarsi in un contesto simile.