Amatucci: “In Spagna sono felice. Sogno di giocare nel Barcellona”

Il centrocampista classe 2004 sta facendo una buona stagione nella Serie B spagnola. La Fiorentina conserva un'opzione di controriscatto

Redazione VN 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 11:58)

Lorenzo Amatucci sta vivendo un'esperienza di calcio, e di vita, lontano dall'Italia. Il centrocampista classe 2004 gioca infatti al Las Palmas, nella Serie B spagnola, si è trasferito in estate con la formula del prestito e diritto di riscatto in favore degli spagnoli, con la Fiorentina che si è mantenuta un eventuale controriscatto. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Amatucci racconta:

"All'inizio c'è stata un po' di incoscienza nel fare questa scelta. Sogno da sempre di giocare in Spagna, nel Barça. Rifarei tutto, qui sono felice. Sull'isola si sta benissimo, ho fatto il mio primo bagno a gennaio! I tifosi vengono in 20mila allo stadio e sono caldissimi".

"Non è vero che in Italia non fanno giocare i giovani, solo che devi essere già pronto e al top. In Spagna è diverso. Qui le società hanno meno soldi, non possono permettersi troppi calciatori dall'esterno. Quindi puntano sui propri, per valorizzarli e rivenderli. Le differenze di gioco? Qui si provano di più gli spazi stretti, in tempi di reazione veloci. Non mi ero mai allenato in questo modo, mi ci è voluto tempo".

Curiosità: in squadra con lui c'è Jeremia Recoba, figlio di Alvaro. "Il primo giorno è arrivato e mi si è presentato in italiano. Sono molto legato a lui, mi dispiace si sia fatto male" dice Amatucci.