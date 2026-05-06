Gazzetta: “Fiorentina, presa una decisione su Lamptey. Definito il futuro”

Era il 21 settembre e da quel giorno, nonostante le speranze iniziali, Lamptey non è mai più rientrato e ora si prepara a salutare la Viola

Redazione VN 6 maggio - 10:02

Fra Tariq Lamptey e la Fiorentina sarà un addio perché il giocatore e il club stanno andando verso la risoluzione consensuale del contratto dopo meno di un anno, visto che il terzino destro, classe 2000, era arrivato la scorsa estate dal Brighton per circa 6 milioni firmando un accordo fino al 2028.

Mesi travagliati a Firenze dove è stato praticamente sempre infortunato ed è andato in campo solo per 3 minuti nell'esordio a Napoli e 22 in casa contro il Como, quando Pioli (allora in panchina) aveva deciso di schierarlo titolare. E proprio in quella gara è arrivato il grave infortunio al crociato: era il 21 settembre e da quel giorno, nonostante le speranze iniziali, Lamptey non è mai più rientrato e ora si prepara a salutare la Viola.

Intanto oggi riprendono gli allenamenti con Piccoli che scalpita per tornare a disposizione con il Genoa, dopo aver lavorato anche nei giorni liberi e Kean che rientra al Viola Park, dopo il permesso societario concesso per la nascita del secondo figlio. Da valutare pure Fortini e Balbo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.