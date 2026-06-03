Parlando all'Agi, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini dice la sua sulla notizia del giorno in casa bianconera, ovvero l'addio di Dusan Vlahovic:
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Ex viola, Chiellini sull’addio di Vlahovic: “Tiene tanto alla Juve, andrà all’estero”
Il dirigente bianconero Giorgio Chiellini crede Che l'ex attaccante viola Dusan Vlahovic saluterà la Serie A
Mi dispiace molto, così come a lui, tiene tanto alla Juventus, abbiamo provato fino all'ultimo da entrambe le parti a trovare un accordo ma lui ed il suo entourage, legittimamente, avevano altre pretese economiche rispetto a quello che potevamo offrire. Credo che difficilmente Vlahovic resterà in Italia, a quelle cifre nessuno può permetterselo nel nostro campionato.
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