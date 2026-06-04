"Ma perché dovrei essere pagato come David?". Sarebbe questa la frase pronunciata da Dusan Vlahovic nell'incontro di ieri con Comolli che ha sancito l'addio a parametro zero dell'ex attaccante della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Incredibile Vlahovic, schernisce la Juve: “Perché dovrei essere pagato come David?”
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Incredibile Vlahovic, schernisce la Juve: “Perché dovrei essere pagato come David?”
"Ma perché dovrei essere pagato come David?". Sarebbe questa la frase pronunciata da Dusan Vlahovic nell'incontro di ieri
Vlahovic—
Un messaggio chiaro, che ha messo spalle al muro la società bianconera che spingeva per un rinnovo a ribasso. Secondo Tuttosport, la coppia Comolli-Spalletti considerava le cifre del serbo un vero e proprio bagno di sangue per le casse del club. Così da accettare di buon occhio l'idea di separarsi.
Addio—
Lo stesso giocatore, in attesa del mercato, rimane convinto di cascare in piedi e trovare una destinazione congrua alle sue ambizioni. La verità è che l'affare Vlahovic, dai quasi 80milioni spesi nel 2022 a oggi, è stata una grande delusione sotto ogni punto di vista.
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