Incredibile Vlahovic, schernisce la Juve: “Perché dovrei essere pagato come David?”

"Ma perché dovrei essere pagato come David?". Sarebbe questa la frase pronunciata da Dusan Vlahovic nell'incontro di ieri

"Ma perché dovrei essere pagato come David?". Sarebbe questa la frase pronunciata da Dusan Vlahovic nell'incontro di ieri con Comolli che ha sancito l'addio a parametro zero dell'ex attaccante della Fiorentina.