La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo. I tre centrocampisti, come gli esterni alti, diventano basilari per costruire e sviluppare l'azione nell'assetto di Grosso. Nella stagione che si è conclusa da poco, Thorstvedt ha quasi sempre giocato con Kone e con Matic vertice basso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta sul centrocampo: “I giocatori sul mercato, c’è anche Fabbian”
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Gazzetta sul centrocampo: “I giocatori sul mercato, c’è anche Fabbian”
Più faticoso ad ora capire come potrebbero rendersi utili profili come Gudmundsson e Fazzini che infatti sono sul mercato, ma anche Fabbian
Un ruolo particolare quello del serbo per cui forse andrà ripensato pure il modo di agire di Nicolò Fagioli rispetto alla scorsa stagione. Gli verrà chiesto un atteggiamento diverso, però la qualità dell'ex Juventus non desta particolari preoccupazioni e rappresenta ancora un punto fermo, sempre che non arrivino per lui offerte davvero irrinunciabili nel corso dell'estate.
Utili potranno essere, ognuno con le proprie caratteristiche Mandragora (con il tiro da fuori), Ndour su cui punta molto anche la dirigenza e Brescianini. Più faticoso ad ora capire come potrebbero rendersi utili profili come Gudmundsson e Fazzini che infatti sono sul mercato, ma anche Fabbian.
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