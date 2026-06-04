Gazzetta sul centrocampo: “I giocatori sul mercato, c’è anche Fabbian”

Più faticoso ad ora capire come potrebbero rendersi utili profili come Gudmundsson e Fazzini che infatti sono sul mercato, ma anche Fabbian

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo. I tre centrocampisti, come gli esterni alti, diventano basilari per costruire e sviluppare l'azione nell'assetto di Grosso. Nella stagione che si è conclusa da poco, Thorstvedt ha quasi sempre giocato con Kone e con Matic vertice basso.