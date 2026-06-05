Vincenzo Italiano si prepara a sbarcare in Turchia come nuovo tecnico del Besiktas. Le voci delle ultime ore hanno trovato una conferma definitiva: l'ex guida tecnica di Fiorentina e Bologna ha raggiunto un accordo totale con il club di Istanbul, con cui si legherà ufficialmente fino al 2028.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Tutto fatto per Italiano al Besiktas. Contratto monstre per l’ex viola
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Tutto fatto per Italiano al Besiktas. Contratto monstre per l’ex viola
Vincenzo Italiano è prossimo a diventare il prossimo tecnico del Besiktas e andrà a guadagnare cifre importantissime
L'operazione prevede un investimento economico di altissimo profilo, con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai sei milioni di euro a stagione per l'allenatore. Il tecnico ex viola lascia per la prima volta l'Italia per un'esperienza all'estero.
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