Tutto fatto per Italiano al Besiktas. Contratto monstre per l’ex viola

Vincenzo Italiano è prossimo a diventare il prossimo tecnico del Besiktas e andrà a guadagnare cifre importantissime

Vincenzo Italiano si prepara a sbarcare in Turchia come nuovo tecnico del Besiktas. Le voci delle ultime ore hanno trovato una conferma definitiva: l'ex guida tecnica di Fiorentina e Bologna ha raggiunto un accordo totale con il club di Istanbul, con cui si legherà ufficialmente fino al 2028.