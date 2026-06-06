Nazione: “Paratici e Ferrari in America. Le priorità da affrontare con Commisso”

La presentazione potrebbe slittare alla prossima settimana, dopo il rientro dagli Stati Uniti di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 08:04)

Fabio Grosso ha risolto il contratto che lo legava al Sassuolo ed è ormai pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico campione del mondo ha raggiunto l’accordo per un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno, e porterà con sé anche i membri del suo staff.

L’annuncio ufficiale da parte del club viola non è ancora arrivato, ma si tratta soltanto di una questione di tempi e aspetti burocratici. La presentazione potrebbe slittare alla prossima settimana, dopo il rientro dagli Stati Uniti di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, impegnati a New York per un confronto con Giuseppe e Catherine Commisso. L’obiettivo è definire insieme alla proprietà le strategie e il budget per il mercato estivo.

Grosso arriva a Firenze dopo due stagioni positive alla guida del Sassuolo, culminate con la promozione in Serie A e un undicesimo posto nell’ultimo campionato. Ad attenderlo ci sono subito decisioni importanti sul futuro della rosa, dai casi Kean, Dodò e Gudmundsson fino alle valutazioni su De Gea e Gosens. Sul mercato, invece, le priorità sembrano già individuate: un difensore di alto livello, un centrocampista dinamico e almeno quattro esterni offensivi capaci di garantire qualità e superiorità numerica. Lo scrive la Nazione.