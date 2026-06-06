Con la guida tecnica blindata, Fabio Paratici sta concentrando le sue manovre sulla ricostruzione della rosa. Il direttore sportivo della Fiorentina si sta muovendo su binari paralleli. Da un lato mantiene caldissimo l’asse di mercato con l’Italia, sfruttando i suoi contatti per individuare elementi in uscita di sicura affidabilità che possano garantire esperienza immediata al gruppo, guardando anche al futuro.
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La Nazione
Fiorentina, ritorno di fiamma! Nazione: “Obiettivo Dragusin, il Tottenham spara alto”
Tra i profili seguiti spicca il centrale difensivo Radu Dragusin, da tempo un vero e proprio pallino del dirigente viola
Dragusin—
Dall’altro lato, lo sguardo è fortemente rivolto all’estero, monitorando con grande attenzione occasioni e talenti che potrebbero mettersi in mostra al Mondiale. Tra i profili seguiti spicca il centrale difensivo Radu Dragusin, da tempo un vero e proprio pallino del dirigente viola, accostato alla Fiorentina anche nell’ultima sessione di mercato invernale.
Costo—
Altri tempi e altre situazioni, certo. Ma adesso l’impronta di Paratici su questo mercato è forte e potrebbe cambiare le carte in tavola, pur restando complicato lo scoglio della valutazione che il Tottenham ha dato al centrale di difesa rumeno: almeno 20 milioni. Lo scrive la Nazione.
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