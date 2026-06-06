Fiorentina, ritorno di fiamma! Nazione: “Obiettivo Dragusin, il Tottenham spara alto”

Con la guida tecnica blindata, Fabio Paratici sta concentrando le sue manovre sulla ricostruzione della rosa . Il direttore sportivo della Fiorentina si sta muovendo su binari paralleli. Da un lato mantiene caldissimo l’asse di mercato con l’Italia, sfruttando i suoi contatti per individuare elementi in uscita di sicura affidabilità che possano garantire esperienza immediata al gruppo, guardando anche al futuro.

Dall’altro lato, lo sguardo è fortemente rivolto all’estero, monitorando con grande attenzione occasioni e talenti che potrebbero mettersi in mostra al Mondiale. Tra i profili seguiti spicca il centrale difensivo Radu Dragusin , da tempo un vero e proprio pallino del dirigente viola, accostato alla Fiorentina anche nell’ultima sessione di mercato invernale.

Costo

Altri tempi e altre situazioni, certo. Ma adesso l’impronta di Paratici su questo mercato è forte e potrebbe cambiare le carte in tavola, pur restando complicato lo scoglio della valutazione che il Tottenham ha dato al centrale di difesa rumeno: almeno 20 milioni. Lo scrive la Nazione.