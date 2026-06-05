Occasioni Mondiali per Paratici. Tirreno: Dragusin, Samardzic e Kostic nel mirino

La Fiorentina guidata da Fabio Paratici vede nel Mondiale 2026 una vetrina strategica per rinforzare la rosa, rispettando comunque i rigorosi paletti economici del club. L'identikit tracciato dal dirigente prevede profili futuribili, dall'età medio-bassa, rivendibili e preferibilmente già testati in Serie A o pronti a lasciare i grandi club. Tra i nomi monitorati a centrocampo ci sono Lazar Samardzic, talentuoso classe 2002 dell'Atalanta ideale come trequartista o mezzala, e lo sloveno Sandi Lovric, profilo più defilato ma apprezzato per la sua corsa e il vizio del gol.

Per quanto riguarda la difesa e le fasce, l'obiettivo principale per la retroguardia è il centrale Radu Dragusin, già portato da Paratici al Tottenham nel 2024 e voglioso di rilancio dopo un inizio complicato in Inghilterra a causa degli infortuni. Sulle corsie esterne, il gioco di Grosso richiede giocatori forti nell'uno contro uno e precisi nei cross; per questo motivo il serbo Filip Kostic rappresenta l'identikit ideale: prossimo a diventare parametro zero ed in uscita dalla Juventus, il calciatore garantirebbe esperienza internazionale e un ottimo sinistro a un costo di cartellino decisamente accessibile. Lo scrive stamani Il Tirreno.