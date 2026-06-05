I tifosi viola si preparano a vivere un fine settimana speciale all'insegna della passione e dell'appartenenza. Nell'anno del centenario, la tradizionale Festa della Curva Fiesole si presenterà con una novità assoluta: per la prima volta l'evento si svolgerà nell'arco di due giornate consecutive. L'area alle spalle della Curva Ferrovia dello stadio Franchi diventerà il cuore delle celebrazioni per rendere omaggio alla storia del club.
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Nazione: “La Festa della Curva Fiesole raddoppia: due giorni di celebrazioni”
Il programma prenderà il via nel pomeriggio con iniziative dedicate ai più giovani, seguite da momenti di approfondimento sulla tradizione viola grazie ai contributi del Museo Fiorentina. La serata proseguirà poi con la musica e i concerti dei The Gap e degli Italians a GoGo, in un clima di festa e condivisione destinato ad accompagnare i tifosi fino a tarda notte.
La seconda giornata entrerà nel vivo con attività per bambini, appuntamenti dedicati alla memoria storica della Fiorentina e l'esposizione dei Bandierai degli Uffizi. Non mancherà il consueto intervento dei rappresentanti del tifo organizzato, occasione per salutare e ringraziare l'intero popolo viola al termine della stagione. Tra spettacoli, musica e ospiti a sorpresa, la manifestazione si concluderà nel segno di una tradizione che negli anni ha saputo regalare momenti indimenticabili. Lo riporta La Nazione.
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