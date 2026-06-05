Spalletti alla propria dirigenza ha chiesto Alisson per sostituire Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. Tuttavia, il Liverpool ha rinnovato il contratto al portiere brasiliano nella speranza che la sua volontà sia quella di rimanere in attesta di capire cosa vorrà fare il nuovo allenatore dei Reds Iraola. Alisson avrebbe già accettato la richiesta della Juventus, ma il club bianconero vorrebbe abbassare il costo di acquisto.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Juve, De Gea il preferito dopo Alisson. La Fiorentina attende l’offerta”
Corriere dello Sport
CorSport: “Juve, De Gea il preferito dopo Alisson. La Fiorentina attende l’offerta”
David De Gea è l'opzione principale per la Juventus in caso di mancato arrivo di Alisson
Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto è David De Gea, portiere spagnolo di proprietà della Fiorentina, l'opzione principale. Guadagna due milioni di euro e un anno fa era stato seguito con insistenza, salvo poi arrendersi al volere dei viola di mantenerlo come titolare. De Gea sta bene a Firenze, ma la Fiorentina prenderà in considerazione delle offerte per abbassare il monte ingaggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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