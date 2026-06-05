CorSport: “Juve, De Gea il preferito dopo Alisson. La Fiorentina attende l’offerta”

Spalletti alla propria dirigenza ha chiesto Alisson per sostituire Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. Tuttavia, il Liverpool ha rinnovato il contratto al portiere brasiliano nella speranza che la sua volontà sia quella di rimanere in attesta di capire cosa vorrà fare il nuovo allenatore dei Reds Iraola. Alisson avrebbe già accettato la richiesta della Juventus, ma il club bianconero vorrebbe abbassare il costo di acquisto.