CorSport: “Comuzzo e Ndour brillano in azzurro. La posizione del club sul difensore”

A Lussemburgo tra l'Italia di Silvio Baldini c'è stato un bel tocco di viola: Antognoni capo delegazione, Comuzzo in difesa e Ndour a centrocampo con la maglia numero 10. Particolare la situazione del difensore classe 2005 che, al termine dell'amichevole, ha ringraziato il ct azzurro. Comuzzo infatti viene da una stagione non semplice e la Nazionale lo ha aiutato a rigenerarsi.

Ndour

Per il centrocampista nessuna incertezza con un campionato al si sopra di ogni aspettativa: 46 presenze totali con la Fiorentina e 7 reti, compresa Conference. Il suo gol all’Allianz è costato la Champions a Spalletti. In Lussemburgo discreta prova e poca precisione al tiro, tentato più volte. Ma le sue esperienze con il Besiktas, il Benfica e il Psg stanno dando i suoi frutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.