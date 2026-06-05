A Lussemburgo tra l'Italia di Silvio Baldini c'è stato un bel tocco di viola: Antognoni capo delegazione, Comuzzo in difesa e Ndour a centrocampo con la maglia numero 10. Particolare la situazione del difensore classe 2005 che, al termine dell'amichevole, ha ringraziato il ct azzurro. Comuzzo infatti viene da una stagione non semplice e la Nazionale lo ha aiutato a rigenerarsi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Comuzzo e Ndour brillano in azzurro. La posizione del club sul difensore”
Corriere dello Sport
CorSport: “Comuzzo e Ndour brillano in azzurro. La posizione del club sul difensore”
Le prestazioni di Cher Ndour e Pietro Comuzzo in Nazionale
In passato la Fiorentina aveva rifiutato un'offerta del Napoli per il difensore. Ora Paratici medita sul suo futuro, partendo da una valutazione di almeno 30 milioni.
Ndour—
Per il centrocampista nessuna incertezza con un campionato al si sopra di ogni aspettativa: 46 presenze totali con la Fiorentina e 7 reti, compresa Conference. Il suo gol all’Allianz è costato la Champions a Spalletti. In Lussemburgo discreta prova e poca precisione al tiro, tentato più volte. Ma le sue esperienze con il Besiktas, il Benfica e il Psg stanno dando i suoi frutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA