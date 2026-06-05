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Corriere Fiorentino

CorFio sugli esterni: “Harrison e Solomon verso l’addio. I nomi di Paratici”

CorFio sugli esterni: “Harrison e Solomon verso l’addio. I nomi di Paratici” - immagine 1
Forti cambiamenti avverranno sulle fasce con Harrison e Solomon non certi della permanenza
Redazione VN

La Fiorentina rinnoverà anche le fasce, un reparto che appare destinato a subire numerosi cambiamenti nel corso dell'estate. Al momento, infatti, sembra improbabile la permanenza di Harrison e Solomon, anche se il giocatore israeliano, nelle ultime dichiarazioni, non ha nascosto la volontà di proseguire la propria esperienza in viola.

Per rinforzare gli esterni, le prime valutazioni della dirigenza portano a profili già conosciuti da Fabio Grosso, come Volpato e Laurienté. Tra le opzioni monitorate figura anche Cancellieri, calciatore che la Lazio sarebbe disponibile a lasciare partire. Si tratta però di piste ancora tutte da approfondire e verificare, temi che saranno affrontati direttamente con il presidente Commisso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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