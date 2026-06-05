CorFio sugli esterni: “Harrison e Solomon verso l’addio. I nomi di Paratici”

La Fiorentina rinnoverà anche le fasce, un reparto che appare destinato a subire numerosi cambiamenti nel corso dell'estate. Al momento, infatti, sembra improbabile la permanenza di Harrison e Solomon , anche se il giocatore israeliano, nelle ultime dichiarazioni, non ha nascosto la volontà di proseguire la propria esperienza in viola.

Per rinforzare gli esterni, le prime valutazioni della dirigenza portano a profili già conosciuti da Fabio Grosso, come Volpato e Laurienté. Tra le opzioni monitorate figura anche Cancellieri, calciatore che la Lazio sarebbe disponibile a lasciare partire. Si tratta però di piste ancora tutte da approfondire e verificare, temi che saranno affrontati direttamente con il presidente Commisso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.