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Il Tempo: “Rocco Commisso aveva sondato un club di A prima della Fiorentina”

rocco commisso
Rocco Commisso, per conto della JP Morgan, aveva sondato un altro club in Serie A prima di acquistare la Fiorentina
Redazione VN

Che Rocco Commisso fosse un amante del calcio italiano non è un segreto. E infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, prima di acquistare la Fiorentina c'era stato un interessamento da parte dell'italo-americano nei confronti della Lazio.

L'ex patron viola aveva sondato il club biancoceleste per conto della JP Morgan, una delle più grandi banche d'affari con sede a New York. Non arrivò mai un'offerta ufficiale in casa Lazio, ma l'interesse era reale e concreto. Tuttavia, trovandosi un muro da parte di Lotito, Commisso ha poi dirottato la sua attenzione verso la Fiorentina.

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