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Nazione presenta Grosso: “Le sue idee di calcio. Al centro il rapporto con il gruppo”

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La Nazione ha analizzato la tesi per il patentino di Grosso per delineare la figura dell'allenatore
Redazione VN

Grosso sulla panchina della Fiorentina, ma quale idea di calcio porterà a Firenze?La Nazione è partita da lontano - in particolare dalla sua tesi per il patentino da allenatore - per delineare la figura di Fabio Grosso. Quello che emerge è l'assenza di lavagna tattica e riferimenti a moduli. L'attenzione invece è posta sull'importanza di una preparazione atletica accompagnata a quella psicologica.

Al centro del suo pensiero c'è il rapporto tra guida e gruppo. Sono i giocatori che riconoscono la leadership e ripongono stima e rispetto giorno dopo giorno. Secondo Grosso senza coesione non c'è risultato. È l'unione a fare la forza, anche nei momenti difficili all'interno dello spogliatoio, nessuna autarchia. Con una conclusione della tesi che recita:

Mi piacerebbe riuscire a rappresentare l'immagine di un allenatore vincente ma intanto vorrei cominciare con l'essere un allenatore convincente.

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