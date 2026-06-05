Grosso sulla panchina della Fiorentina, ma quale idea di calcio porterà a Firenze?La Nazione è partita da lontano - in particolare dalla sua tesi per il patentino da allenatore - per delineare la figura di Fabio Grosso. Quello che emerge è l'assenza di lavagna tattica e riferimenti a moduli. L'attenzione invece è posta sull'importanza di una preparazione atletica accompagnata a quella psicologica.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione presenta Grosso: “Le sue idee di calcio. Al centro il rapporto con il gruppo”
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Nazione presenta Grosso: “Le sue idee di calcio. Al centro il rapporto con il gruppo”
La Nazione ha analizzato la tesi per il patentino di Grosso per delineare la figura dell'allenatore
Al centro del suo pensiero c'è il rapporto tra guida e gruppo. Sono i giocatori che riconoscono la leadership e ripongono stima e rispetto giorno dopo giorno. Secondo Grosso senza coesione non c'è risultato. È l'unione a fare la forza, anche nei momenti difficili all'interno dello spogliatoio, nessuna autarchia. Con una conclusione della tesi che recita:
Mi piacerebbe riuscire a rappresentare l'immagine di un allenatore vincente ma intanto vorrei cominciare con l'essere un allenatore convincente.
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