Nazione presenta Grosso: “Le sue idee di calcio. Al centro il rapporto con il gruppo”

Grosso sulla panchina della Fiorentina, ma quale idea di calcio porterà a Firenze? La Nazione è partita da lontano - in particolare dalla sua tesi per il patentino da allenatore - per delineare la figura di Fabio Grosso. Quello che emerge è l'assenza di lavagna tattica e riferimenti a moduli. L'attenzione invece è posta sull'importanza di una preparazione atletica accompagnata a quella psicologica .

Al centro del suo pensiero c'è il rapporto tra guida e gruppo. Sono i giocatori che riconoscono la leadership e ripongono stima e rispetto giorno dopo giorno. Secondo Grosso senza coesione non c'è risultato. È l'unione a fare la forza, anche nei momenti difficili all'interno dello spogliatoio, nessuna autarchia. Con una conclusione della tesi che recita: