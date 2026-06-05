CorFio: “Dodò e Fortini in uscita. La situazione sulla corsia di destra”

Sia Dodò che Niccolò Fortini sono in uscita dalla Fiorentina che sta cercando delle alternative

Il club viola sta già correndo ai ripari in caso di partenza del brasiliano. Tra i candidati a sostituire Dodò c'è il portoghese Joao Mario, di proprietà della Juventus quest'anno in prestito al Bologna. Gli scenari sono molteplici con Niccolò Fortini che non ha ancora rinnovato il contratto e può partire. Lo riporta il Corriere Fiorentino.