Con il compito di abbassare il monte ingaggi, Fabio Paratici, ascolterà tutte le richieste che gli arriveranno, anche per i giocatori più importanti. Tra questi c'è Dodò, destinato a lasciare Firenze, con la Roma interessata che deve però avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina di 15 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Dodò e Fortini in uscita. La situazione sulla corsia di destra”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Dodò e Fortini in uscita. La situazione sulla corsia di destra”
Sia Dodò che Niccolò Fortini sono in uscita dalla Fiorentina che sta cercando delle alternative
Il club viola sta già correndo ai ripari in caso di partenza del brasiliano. Tra i candidati a sostituire Dodò c'è il portoghese Joao Mario, di proprietà della Juventus quest'anno in prestito al Bologna. Gli scenari sono molteplici con Niccolò Fortini che non ha ancora rinnovato il contratto e può partire. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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