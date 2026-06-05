Repubblica su Grosso: “Ecco perché Paratici ha scelto lui. Le info sul contratto”

In attesa dell'ufficialità, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nelle prossime ore il tecnico firmerà un biennale fino al 2028 con opzione al 2029 a 1,2 milioni a stagione: la mossa decisiva per iniziare la programmazione del mercato estivo. Adesso Paratici, che ha scelto un allenatore di sua conoscenza dopo aver scartato le alternative italiane e internazionali, potrà lavorare tra cessioni e acquisti.