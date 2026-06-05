CorSport: “Grosso, quando sarà annunciato sulla panchina della Fiorentina”

Fabio Grosso ha rescisso il proprio contratto con il Sassuolo, adesso si aspetta solo l'annuncio ufficiale del suo arrivo a Firenze

Con la rescissione consensuale del contratto di Fabio Grosso con il Sassuolo ha inizio un nuovo corso per la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'annuncio dell'ex tecnico neroverde sulla panchina viola può arrivare già nella giornata di oggi .

La Fiorentina si prepara a voltare pagina con l'imminente viaggio negli Stati Uniti (lunedì la partenza) da parte di Ferrari e Paratici. Un colloquio con il presidente Commisso che servirà per delineare il budget a disposizione e le linee guida del mercato. Dall'esito dell'incontro si potrà avere un quadro più chiaro sulla portata degli investimenti e di conseguenza delle prospettive per l'annata 2026-27.