"Morto un papa se ne fa un altro". Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha commentato così l'addio di Dusan Vlahovic. Stessa frase usata da Lorenzo Venuti per commentare l'addio di Torreira. Mauro parla così del serbo alla Gazzetta dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Mauro su Vlahovic come Venuti su Torreira: “Morto un papa se ne fa un altro”
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Mauro su Vlahovic come Venuti su Torreira: “Morto un papa se ne fa un altro”
Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha commentato così l'addio di Dusan Vlahovic
Questo non è mai stato un problema per la Juventus, nemmeno di fronte a grandissimi giocatori che hanno lasciato Torino. La sua stagione è stata discutibile: prima giocava, poi restava in panchina. Non è stato granché. Il mancato rinnovo non è positivo perché Spalletti aveva dimostrato di tenerci, però poi ci sono gli interessi della società e di concorrenza, per Vlahovic, alla Juventus non ce n'è stata: era di gran lunga l'attaccante migliore in rosa. Quando c'è da firmare un contratto si è in due, se non ci si mette d'accordo..
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