Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha ricordato il suo arrivo a Firenze e il rapporto con i tifosi viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Borja Valero: “A Firenze per Macia. Io ‘Sindaco”, tanti mi chiedono di candidarmi”
Gazzetta dello Sport
Borja Valero: “A Firenze per Macia. Io ‘Sindaco”, tanti mi chiedono di candidarmi”
Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha ricordato il suo arrivo a Firenze
A Firenze sbarcò nel 2012, ma non fu un colpo di fulmine: chi la convinse? Eduardo Macia, il dt spagnolo che lavorava con Pradé. Venivo da due anni molto buoni a livello personale e non volevo lasciare il Villarreal. Avevo un'offerta dal Fenerbahçe che faceva la Champions e puntava allo scudetto, la Fiorentina invece lottava per la salvezza. Mi convinse il progetto e quella scelta mi ha cambiato la vita. Il 4-2 sulla Juventus resta un momento indimenticabile. A Sassuolo un tifoso mise uno striscione con la mia faccia e la fascia tricolore: così sono diventato "sindaco". Chi viene eletto sa che deve condividere la carica con me. In tanti mi chiedono di candidarmi... Per la Fiorentina ho detto no alla Cina, ma non giudico nessuno. In Inghilterra da giovane andai per soldi e non mi vergogno a dirlo
© RIPRODUZIONE RISERVATA