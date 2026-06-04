Borja Valero: “A Firenze per Macia. Io ‘Sindaco”, tanti mi chiedono di candidarmi”

Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha ricordato il suo arrivo a Firenze

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha ricordato il suo arrivo a Firenze e il rapporto con i tifosi viola: