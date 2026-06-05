CorSport: “Favasuli, che crescita! La Fiorentina pensa al ritorno: la clausola”

La Fiorentina potrebbe ritrovarsi a rimpiangere la scelta fatta la scorsa estate con la cessione di Costantino Favasuli al Catanzaro. Il laterale destro classe 2004 è passato a titolo definitivo al club calabrese per una cifra contenuta, ma nel corso dell'ultima stagione di Serie B ha saputo imporsi come una delle rivelazioni del campionato. Le sue prestazioni parlano chiaro: 2 reti, 9 assist e una crescita costante che gli ha permesso di affermarsi nel calcio professionistico.