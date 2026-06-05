La Fiorentina potrebbe ritrovarsi a rimpiangere la scelta fatta la scorsa estate con la cessione di Costantino Favasuli al Catanzaro. Il laterale destro classe 2004 è passato a titolo definitivo al club calabrese per una cifra contenuta, ma nel corso dell'ultima stagione di Serie B ha saputo imporsi come una delle rivelazioni del campionato. Le sue prestazioni parlano chiaro: 2 reti, 9 assist e una crescita costante che gli ha permesso di affermarsi nel calcio professionistico.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Favasuli, che crescita! La Fiorentina pensa al ritorno: la clausola”
Corriere dello Sport
CorSport: “Favasuli, che crescita! La Fiorentina pensa al ritorno: la clausola”
La Fiorentina starebbe pensando ad un possibile ritorno di Costantino Favasuli in maglia viola
Consapevole delle qualità del giovane esterno, il club viola ha comunque inserito nell'accordo una clausola che garantisce il 50% sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Una soluzione che potrebbe tornare utile anche in ottica mercato, con la dirigenza che potrebbe valutare un ritorno di Favasuli. L'obiettivo sarebbe duplice: evitare di perdere definitivamente un talento cresciuto nel vivaio e proseguire nella costruzione di una rosa sempre più giovane e composta da calciatori italiani.
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