Nazione su Kean: “Paratici e Ferrari porteranno a Commisso il nome del sostituto”

Il dg Ferrari e Fabio Paratici avranno un gran lavoro da fare durante la trasferta negli Stati Uniti. Ovviamente sul tavolo sarà messo l'argomento mercato, con un elenco di nomi che la dirigenza ha pensato per rinforzare la squadra. Ma si parlerà anche di mercato in uscita e delle situazioni delicate di alcuni giocatori della Fiorentina.