Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Kean: “Paratici e Ferrari porteranno a Commisso il nome del sostituto”

La Nazione

Nazione su Kean: “Paratici e Ferrari porteranno a Commisso il nome del sostituto”

Kean Fiorentina
Gli uomini di mercato della Fiorentina, Ferrari e Paratici, dovranno affrontare la questione Kean con il presidente Commisso
Redazione VN

Il dg Ferrari e Fabio Paratici avranno un gran lavoro da fare durante la trasferta negli Stati Uniti. Ovviamente sul tavolo sarà messo l'argomento mercato, con un elenco di nomi che la dirigenza ha pensato per rinforzare la squadra. Ma si parlerà anche di mercato in uscita e delle situazioni delicate di alcuni giocatori della Fiorentina.

Da Kean, a Gudmundsson, passando per De Gea. Prima di arrivare ad una decisione finale Ferrari e Paratici vogliono confrontarsi con la proprietà.

Kean

—  

Secondo quanto riporta La Nazione, la sensazione è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti che determineranno il suo futuro. È altamente probabile che gli uomini di mercato viola si presentino a Commisso con il nome del possibile rinforzo per il ruolo di centravanti.

Leggi anche
CorSport: “Serve la sinergia di Paratici e Grosso. La volontà della Fiorentina”
Oggi il sorteggio per il calendario di A. Nazione: “Le richieste della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA