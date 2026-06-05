Il dg Ferrari e Fabio Paratici avranno un gran lavoro da fare durante la trasferta negli Stati Uniti. Ovviamente sul tavolo sarà messo l'argomento mercato, con un elenco di nomi che la dirigenza ha pensato per rinforzare la squadra. Ma si parlerà anche di mercato in uscita e delle situazioni delicate di alcuni giocatori della Fiorentina.
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La Nazione
Nazione su Kean: “Paratici e Ferrari porteranno a Commisso il nome del sostituto”
Gli uomini di mercato della Fiorentina, Ferrari e Paratici, dovranno affrontare la questione Kean con il presidente Commisso
Da Kean, a Gudmundsson, passando per De Gea. Prima di arrivare ad una decisione finale Ferrari e Paratici vogliono confrontarsi con la proprietà.
Kean—
Secondo quanto riporta La Nazione, la sensazione è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti che determineranno il suo futuro. È altamente probabile che gli uomini di mercato viola si presentino a Commisso con il nome del possibile rinforzo per il ruolo di centravanti.
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