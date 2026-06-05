CorSport: “Serve la sinergia di Paratici e Grosso. La volontà della Fiorentina”

C'è da aspettarsi un mercato molto dinamico con l'obiettivo di dare a Grosso una rosa diversa da quella che hanno avuto Pioli e Vanoli

Redazione VN 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 07:42)

Nel summit negli Stati Uniti tra la dirigenza e il presidente Commisso verrà valutata anche la rivoluzione di una squadra che ha raggiunto un'insperata salvezza. La volontà è quella di dare un taglio deciso rispetto al passato. Per questo c'è da aspettarsi un mercato molto dinamico con l'obiettivo di dare a Grosso una rosa diversa da quella che hanno avuto prima Pioli e poi Vanoli: facce nuove per ricostruire un'identità diversa.

Il tutto per evitare di ricadere in certi errori. La Fiorentina deve ricercare qualità e ambizione. Adesso le parole del presidente Commisso devono avere un seguito sul mercato prima e sul campo poi. E anche qui serve un'azione combinata tra Paratici e Grosso. Il ds sa come lavora l'allenatore dal punto di vista tecnico-tattico e come si comporta a livello umano. Lo riporta il Corriere dello Sport.