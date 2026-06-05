Il principale lavoro che investirà Paratici questa estate è quello di rilanciare la Fiorentina con un occhio vigile sul monte ingaggio troppo alto per una squadra fuori dall'Europa. Si parlerà anche di questo nell'incontro tra dirigenza e presidente, ma con 55 milioni di euro di passivo da maturare e un monte stipendi che sfiori i 65 milioni, Paratici deve in tutti i modi ridurre i costi senza perdere competitività.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Il compito di Paratici sul mercato. Nemmeno De Gea e Fagioli sono sicuri”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Il compito di Paratici sul mercato. Nemmeno De Gea e Fagioli sono sicuri”
Fabio Paratici dovrà operare sul mercato stando attento a l monte ingaggi, troppo alto per una squadra fuori dall'Europa
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Paratici cercherà di mettere da parte un tesoretto grazie alle cessioni, valutando le offerte per (quasi) tutti i giocatori viola. Anche quelli che sembravano essere i punti cardine della Fiorentina, come De Gea e Fagioli, non hanno più la certezza di rimanere.
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