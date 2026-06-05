CorFio: “Il compito di Paratici sul mercato. Nemmeno De Gea e Fagioli sono sicuri”

Fabio Paratici dovrà operare sul mercato stando attento a l monte ingaggi, troppo alto per una squadra fuori dall'Europa

Il principale lavoro che investirà Paratici questa estate è quello di rilanciare la Fiorentina con un occhio vigile sul monte ingaggio troppo alto per una squadra fuori dall'Europa. Si parlerà anche di questo nell'incontro tra dirigenza e presidente, ma con 55 milioni di euro di passivo da maturare e un monte stipendi che sfiori i 65 milioni, Paratici deve in tutti i modi ridurre i costi senza perdere competitività.