Manfredini: “Incomprensibile la Juve su Fagioli. Mandragora criticato come Cristante”

Le parole di Manfredini sul futuro della Fiorentina: la scelta di Grosso in panchina, la valutazione su Fagioli, Ndour e Mandragora

Alessio Vannini 2 giugno - 19:39

Christian Manfredini, ex centrocampista della Fiorentina e non solo, ha parlato così di Fabio Grosso. Ecco le sue dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno:

"A livello tecnico la stagione della Fiorentina non è andata come speravo, però vedere la Fiesole piena e tutto l'ambiente spingere la squadra mi ha lasciato tanto nel cuore. Quello viola è un pubblico esigente, d'altronde negli anni a Firenze sono passati tantissimi campioni. La società ha chiamato a raccolta tutti noi ex calciatori al Viola Park per una cena, e poi il 29 vedremo insieme la prima partita in casa della stagione per festeggiare i 100 anni di questo glorioso club."

Grosso e il futuro viola — "L'annata della Fiorentina è andata molto al di sotto delle aspettative ma, per come si erano messe le cose, alla fine è andata bene. Adesso si deve ripartire: la proprietà c'è e il direttore sportivo è di primissimo livello, penso che si potrà fare molto bene. Grosso? È la scelta giusta. È un tecnico che ha fatto benissimo nell'ultima stagione, ha fatto tanta gavetta e credo sia pronto per allenare una piazza di livello superiore rispetto a Sassuolo."

Il centrocampo viola — "Ndour? È un ragazzo giovane ed è stato convocato anche in Nazionale; può migliorare ancora tanto. La Fiorentina però deve costruire una squadra di alto livello, perché solo così anche i giovani possono crescere al meglio. Fagioli? Non so come abbia fatto la Juventus a lasciarlo andare. Sa giocare a calcio, è bravissimo e la Fiorentina deve puntare forte su di lui. Mandragora? Ha una struttura fisica importante, assomiglia a Cristante della Roma. Viene criticato tantissimo, ma cambiano gli allenatori e lui gioca sempre. In più, è uno che segna parecchio."