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Gonzalo: “Ho sofferto per la Fiorentina. Non mi piaceva una cosa della difesa viola”

Gonzalo Rodriguez
L'ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez parla così dell'attualità di casa viola e non solo su Radio Bruno
Alessio Vannini

L'ex giocatore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato di alcune tematiche legate al mondo viola. Ecco le sue parole:

"Ho sofferto abbastanza per questa stagione della Fiorentina: ho guardato tutte le partite. Quando perdi così tanto diventa difficile uscire da quelle zone di classifica e ogni settimana soffri sempre di più. Nessuno si immaginava che la Fiorentina potesse finire lì. Io col Villarreal ci sono passato: ti innervosisci, arrivano più infortuni e molti giocatori si rendono conto di non stare dando il massimo. Ogni partita non fa che peggiorare le cose."

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La difesa?

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"Non è un singolo giocatore a fare la differenza, è tutto l'insieme che deve funzionare. Nei momenti negativi è dura per tutti, ma sicuramente il reparto arretrato è quello più sotto i riflettori. La Fiorentina ha sempre accettato il rischio dell'uno contro uno dietro, ed è una cosa che a me non piaceva. Le mie reti? Per fare gol serve gente che sappia battere le punizioni e i calci d'angolo, ma servono anche tanto allenamento e la forza di volontà di andare in area con la cattiveria giusta. Io, in quelle situazioni, cercavo sempre di leggere la traiettoria in anticipo."

Beltran?

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"Al Valencia ha fatto un buon anno di esperienza e l'ho visto bene. La Fiorentina però ha un grande attaccante come Kean, quindi per lui non sarà facile trovare spazio in squadra."

Il ricordo più bello?

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"A Firenze ho passato cinque anni bellissimi. Il 4-2 contro la Juventus è stato un giorno pazzesco: ancora oggi, quando torno in città, la gente me lo ricorda sempre."

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