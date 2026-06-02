Gonzalo: “Ho sofferto per la Fiorentina. Non mi piaceva una cosa della difesa viola”

La difesa?

"Non è un singolo giocatore a fare la differenza, è tutto l'insieme che deve funzionare. Nei momenti negativi è dura per tutti, ma sicuramente il reparto arretrato è quello più sotto i riflettori. La Fiorentina ha sempre accettato il rischio dell'uno contro uno dietro, ed è una cosa che a me non piaceva. Le mie reti? Per fare gol serve gente che sappia battere le punizioni e i calci d'angolo, ma servono anche tanto allenamento e la forza di volontà di andare in area con la cattiveria giusta. Io, in quelle situazioni, cercavo sempre di leggere la traiettoria in anticipo."