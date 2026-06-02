Giampaolo Marchini al Pentasport di Radio Bruno, analizza i temi di casa Fiorentina:
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Marchini: “Gudmundsson è al capolinea. Volpato? Davanti serve un colpo sicuro”
"Faccio fatica a capire cosa stia bollendo in pentola in casa Fiorentina. Lasciando stare i movimenti noti, come la risoluzione del contratto di Grosso prevista per domani, ci sono molti più interrogativi rispetto al passato. La stagione scorsa ha lasciato troppi dubbi e fatico a vedere i calciatori da cui ripartire. Anche sullo stesso De Gea ci sono rumors di mercato, così come su Dodò, Fortini e Kean. Ci sono poi tante questioni legate ai giocatori in prestito che torneranno alla base: sarà una lunga estate per la dirigenza viola. La squadra farà la preparazione al Viola Park, senza tournée europee ma con alcune amichevoli internazionali di pochi giorni. In questo modo Grosso potrà lavorare con maggiore continuità nel quotidiano."
Gudmundsson?—
"L'ultima parola spetta al mister, ma vedo una difficile collocazione nel 4-3-3 dell'ormai ex tecnico del Sassuolo. È un trequartista atipico che gioca dove vuole; ha numeri e qualità che però a Firenze non ha dimostrato. Credo che il suo percorso in viola sia al capolinea, ma il rischio è quello di fare un'operazione in perdita. Penso possa partire in prestito, a meno che non arrivi un'offerta simile a quella presentata dalla Fiorentina al Genoa due anni fa."
Volpato?—
"Farei fatica a investire cifre alte per lui. Prenderei piuttosto un attaccante di sicuro rendimento per 20-25 milioni. Nel reparto avanzato servono investimenti mirati, perché la Fiorentina non può più sbagliare in quel ruolo."
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