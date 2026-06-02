Marchini: “Gudmundsson è al capolinea. Volpato? Davanti serve un colpo sicuro”

"Faccio fatica a capire cosa stia bollendo in pentola in casa Fiorentina. Lasciando stare i movimenti noti, come la risoluzione del contratto di Grosso prevista per domani, ci sono molti più interrogativi rispetto al passato. La stagione scorsa ha lasciato troppi dubbi e fatico a vedere i calciatori da cui ripartire. Anche sullo stesso De Gea ci sono rumors di mercato, così come su Dodò, Fortini e Kean. Ci sono poi tante questioni legate ai giocatori in prestito che torneranno alla base: sarà una lunga estate per la dirigenza viola. La squadra farà la preparazione al Viola Park, senza tournée europee ma con alcune amichevoli internazionali di pochi giorni. In questo modo Grosso potrà lavorare con maggiore continuità nel quotidiano."