Francesco Nicolato, consulente di mercato e talent scout in Portogallo, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno l'interesse della Fiorentina su Gustavo Sà:
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Dal Portogallo: “Gustavo Sà, ecco che tipo di giocatore è. Ma c’è un problema”
Le parole del talent scout in Portogallo Francesco Nicolato sul trequartista Gustavo Sà, nel mirino della Fiorentina
È un profilo giovane interessante, qualche anno fa è stato inserito nella lista dei 100 migliori talenti Under 20 mondiali. È uno dei talenti più promettenti del campionato portoghese. Ma il valore di mercato è importante perché la qualità dei giocatori è aumentata negli ultimi anni. Valorizzano il prodotto che hanno. La valutazione del giocatore si aggira tra i 20 e i 30 milioni, è giusta, a meno di 25 non lo compri. Venendo da un'annata particolare magari ci sono altre richieste da squadre che giocano le coppe. Ruolo? È un giocatore moderno con capacità inventiva. Rende benissimo dietro la punta, ma lo puoi adattare anche come mezz'ala offensiva. Ha anche una fisicità importante.
La stagione della Fiorentina—
Arrivando Paratici e con il cambio allenatore è un anno zero, in cui mettere le fondamenta. Il lavoro di Paratici lo si vedrà nel corso di tre anni. Vanoli? Lo stimo, è un tecnico preparato e ha un'ottima gestione del lavoro. Pochissimi potevano sperare nella salvezza, ma Vanoli ha fatto un lavoro straordinario. Magari Paratici punta a un allenatore con cui ha più feeling. Credo che la Fiorentina verrà stravolta anche dal punto di vista dei giocatori.
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