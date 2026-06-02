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Dal Portogallo: “Gustavo Sà, ecco che tipo di giocatore è. Ma c’è un problema”

Gustavo Sa
Le parole del talent scout in Portogallo Francesco Nicolato sul trequartista Gustavo Sà, nel mirino della Fiorentina
Redazione VN

Francesco Nicolato, consulente di mercato e talent scout in Portogallo, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno l'interesse della Fiorentina su Gustavo Sà:

È un profilo giovane interessante, qualche anno fa è stato inserito nella lista dei 100 migliori talenti Under 20 mondiali. È uno dei talenti più promettenti del campionato portoghese. Ma il valore di mercato è importante perché la qualità dei giocatori è aumentata negli ultimi anni. Valorizzano il prodotto che hanno. La valutazione del giocatore si aggira tra i 20 e i 30 milioni, è giusta, a meno di 25 non lo compri. Venendo da un'annata particolare magari ci sono altre richieste da squadre che giocano le coppe. Ruolo? È un giocatore moderno con capacità inventiva. Rende benissimo dietro la punta, ma lo puoi adattare anche come mezz'ala offensiva. Ha anche una fisicità importante.

La stagione della Fiorentina

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Arrivando Paratici e con il cambio allenatore è un anno zero, in cui mettere le fondamenta. Il lavoro di Paratici lo si vedrà nel corso di tre anni. Vanoli? Lo stimo, è un tecnico preparato e ha un'ottima gestione del lavoro. Pochissimi potevano sperare nella salvezza, ma Vanoli ha fatto un lavoro straordinario. Magari Paratici punta a un allenatore con cui ha più feeling. Credo che la Fiorentina verrà stravolta anche dal punto di vista dei giocatori.

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