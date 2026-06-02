Federico Carraro, giocatore cresciuto nelle giovanili viola e oggi al Gubbio, è intervenuto a TVL durante Il Salotto del Calcio. Le sue parole sulla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv L’ex viola Carraro: “Pensavo che la Fiorentina retrocedesse. Da chi ripartirei”
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L’ex viola Carraro: “Pensavo che la Fiorentina retrocedesse. Da chi ripartirei”
L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Carraro, ha commentato la stagione della squadra di Vanoli
Sono andato al Viola Park per vedere la Fiorentina Primavera, sono molto contento. C'è stata un'atmosfera fantastica e i ragazzi hanno meritato la vittoria. In viola sono stati anni fantastici per me: quando ero alla Fiorentina il livello del settore giovanile era davvero molto alto. Galloppa? È bravissimo, ma ci ci sono tanti giocatori di 20 anni che dovrebbero già essere in una prima squadra. In Italia c'è talento, ma andrebbe valorizzato di più.
Prima squadra—
Vivo a Firenze e sono andato allo stadio con mio figlio: questa stagione è stata tosta. I primi mesi pensavo che la Fiorentina potesse davvero retrocedere. Quando parti con ambizioni importanti, ma ti ritrovi in quella posizione mentalmente è dura. La salvezza era il minimo sindacale visti i giocatori si spessore. La Fiorentina deve ripartire da Fagioli.
Baroncelli—
Al Gubbio c'era Leonardo Baroncelli, difensore classe 2005 in prestito dalla Fiorentina. È forte e può fare un percorso importante, ma deve fare uno step mentale.
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