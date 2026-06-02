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L’ex viola Carraro: “Pensavo che la Fiorentina retrocedesse. Da chi ripartirei”

L’ex viola Carraro: “Pensavo che la Fiorentina retrocedesse. Da chi ripartirei” - immagine 1
L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Carraro, ha commentato la stagione della squadra di Vanoli
Redazione VN

Federico Carraro, giocatore cresciuto nelle giovanili viola e oggi al Gubbio, è intervenuto a TVL durante Il Salotto del Calcio. Le sue parole sulla Fiorentina:

Sono andato al Viola Park per vedere la Fiorentina Primavera, sono molto contento. C'è stata un'atmosfera fantastica e i ragazzi hanno meritato la vittoria. In viola sono stati anni fantastici per me: quando ero alla Fiorentina il livello del settore giovanile era davvero molto alto. Galloppa? È bravissimo, ma ci ci sono tanti giocatori di 20 anni che dovrebbero già essere in una prima squadra. In Italia c'è talento, ma andrebbe valorizzato di più.

Prima squadra

—  

Vivo a Firenze e sono andato allo stadio con mio figlio: questa stagione è stata tosta. I primi mesi pensavo che la Fiorentina potesse davvero retrocedere. Quando parti con ambizioni importanti, ma ti ritrovi in quella posizione mentalmente è dura. La salvezza era il minimo sindacale visti i giocatori si spessore. La Fiorentina deve ripartire da Fagioli.

Baroncelli

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Al Gubbio c'era Leonardo Baroncelli, difensore classe 2005 in prestito dalla Fiorentina. È forte e può fare un percorso importante, ma deve fare uno step mentale.

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