Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e del mercato che servirà fare in vista della prossima stagione. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Non mi sorprende l’interesse per Dodò. Gosens? C’è da capire due cose”
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Bocci: “Non mi sorprende l’interesse per Dodò. Gosens? C’è da capire due cose”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul mercato che dovrà fare la Fiorentina in estate con Grosso in panchina
Kostic ed El Shaarawy non mi scaldano tantissimo. Non è nello stile di Paratici. Il loro meglio lo hanno già dato, anche se sono occasioni a zero. Anche Banda del Lecce non mi convince. Questo è il mio giudizio, anche se pensavo Gudmundsson potesse svoltare la Fiorentina.
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Su Dodò—
Non mi sorprende l'interesse di grandi squadre per Dodò. Quest'anno ha fatto male, come tanti altri, ma il suo valore non è in discussione. Bisogna poi vedere chi arriva al suo posto. Al di là di una grande corsa, non ha fatto tanti assist per quante volte è arrivato in area avversaria.
Su Gosens—
Ha avuto una stagione difficile, soprattutto dal punto di vista fisico. Io non so se è arrivato al capolinea o se gli infortuni è tutto più difficile. Certo è che giocando a 4 in difesa lui perde tanto in termini offensivi. Qui si tratta di capire quale è la filosofia e quali siano le sue reali condizioni. Per me è un giocatore che nello spogliatoio ti fa la differenza e solo per questo ci penserei prima di cederlo. Leggo che Grosso vorrebbe riabbassare Parisi a terzino, ma se Vanoli ha fatto una cosa bene, ovvero di metterlo davanti, non vedo perché riproporlo basso. Non ha il fisico adatto per fare il terzino. Anche per Comuzzo ci penserei prima di cederlo. Non forzerei le cessioni.
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