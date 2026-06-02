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Zazzaroni: “Vi racconto Grosso. Kean? In Italia non ha mercato, ne sono sicuro”

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Le parole del giornalista, Ivan Zazzaroni, sul mercato che dovrà fare la Fiorentina: dall'arrivo di Grosso al futuro di Kean
Matteo Bardelli Redattore 

Il giornalista e opinionista sportivo, Ivan Zazzaroni, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di Fabio Grosso alla Fiorentina e della stagione viola. Queste le sue parole:

La fine del rapporto con Vanoli è abbastanza sorprendente, anche se, per me, ha inciso tanto il parere della piazza. Lui ha fatto il suo lavoro. Grosso è uno dei migliori del calcio italiano, diciamo emergente. Ha fatto un campionato importantissimo col Sassuolo. Certifica questa scelta di cambiamento che chiedeva Firenze. Grosso è una brava persona, particolare. Ha tutti gli strumenti per fare bene. Tante società hanno guardato Grosso con molto interesse, oltre alla Fiorentina.

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Sull'idea di gioco di Grosso

—  

Questa idea di gioco mi ha un po' rotto i c******i. L'importante sono i giocatori che scendono in campo. Abbiamo visto tanto gioco nella finale di Champions? Quello che conta oggi è il risultato. A Firenze non è semplice, perché è una piazza molto critica, che chiede molto. Sono molto appassionati. Servono i giocatori giusti, messi nel posto giusto e anche un po' di fortuna.

Su Kean

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Sono tutti cedibili quella della Fiorentina ora. Dipende che offerta arriverà e la società si siederà al tavolo per ragionarne. Il giocatore più importante in rosa, in questo momento, è Fagioli. In Italia nessuno andrà su Kean, questo è sicuro. La Fiorentina per meno di 40 milioni non può venderlo e in Italia solo Inter e Juventus possono spenderli per un solo acquisto.

Sul mercato

—  

Mi aspetto in mercato coincidente con le idee di Grosso. Paratici deve trovare un filo conduttore con lui. Mi aspetto, sicuramente, un cambio importante nell'undici titolare.

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