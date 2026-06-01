L'8 giugno, Paratici e Ferrari voleranno in America da Giuseppe Commisso. Esigenza non solo formale. Esiste, forte, quella sostanziale perché strettamente all'allenatore chiamato a prendersi la responsabilità del rilancio della squadra viola è legato il progetto che si svilupperà come al solito su una doppia direttrice: economica e tecnica.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici a colloquio da Commisso. Budget, futuro, Kean e Fagioli”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici a colloquio da Commisso. Budget, futuro, Kean e Fagioli”
Serve un budget che la famiglia Commisso metterà a disposizione degli uomini di mercato, Paratici attende novità
Ferrari e Paratici—
Per quella economica, serve un budget che la famiglia Commisso metterà a disposizione degli uomini di mercato e intorno a cui ruoterà buona parte del viaggio negli Stati Uniti; per quella tecnica, Paratici chiaramente ha il pallino in mano e sta disegnando il nuovo gruppo con conferme e tagli sempre sottintendendo alle regole del bilancio.
Motivo questo che ad esempio farà di Kean e Fagioli due argomenti imprescindibili per ragioni differenti nel confronto al vertice: ecco perché questa settimana anticiperà il futuro della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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