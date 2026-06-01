CorSport: “Paratici a colloquio da Commisso. Budget, futuro, Kean e Fagioli”

Ferrari e Paratici

Per quella economica, serve un budget che la famiglia Commisso metterà a disposizione degli uomini di mercato e intorno a cui ruoterà buona parte del viaggio negli Stati Uniti; per quella tecnica, Paratici chiaramente ha il pallino in mano e sta disegnando il nuovo gruppo con conferme e tagli sempre sottintendendo alle regole del bilancio.