Insomma, tutto fatto? Tra Grosso e la Fiorentina sì, sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione. Nell’accordo c’è anche un’opzione per un eventuale terzo anno di contratto. Ma per vederlo sbarcare al Viola Park non c’è mai stata l’altra condizione: ovvero lo svincolo dal Sassuolo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sicura: “La Fiorentina non vuole pagare per favorire lo svincolo di Grosso”
La Nazione
Nazione sicura: “La Fiorentina non vuole pagare per favorire lo svincolo di Grosso”
Insomma, tutto fatto? Tra Grosso e la Fiorentina sì, sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione. Ma gli ostacoli non sono finiti
Grosso—
Premessa. C’è grande ottimismo perché si arrivi a un accordo, probabilmente anche nella giornata di oggi. Di certo la Fiorentina ha già fatto sapere di non voler pagare alcunché per favorire lo svincolo.
Paratici—
Anche perché poi ci sarà da affrontare la seconda questione, quella relativa allo staff. Altro nodo da sciogliere prima di potersi dare la mano in modo definitivo e mettere l’accordo nero su bianco. Solo in quel momento Grosso potrà sbarcare al Viola Park ed essere presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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