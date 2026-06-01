Nazione sicura: “La Fiorentina non vuole pagare per favorire lo svincolo di Grosso”

Insomma, tutto fatto? Tra Grosso e la Fiorentina sì, sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione. Ma gli ostacoli non sono finiti

Premessa. C’è grande ottimismo perché si arrivi a un accordo , probabilmente anche nella giornata di oggi. Di certo la Fiorentina ha già fatto sapere di non voler pagare alcunché per favorire lo svincolo.

Paratici

Anche perché poi ci sarà da affrontare la seconda questione, quella relativa allo staff. Altro nodo da sciogliere prima di potersi dare la mano in modo definitivo e mettere l’accordo nero su bianco. Solo in quel momento Grosso potrà sbarcare al Viola Park ed essere presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.