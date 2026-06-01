Nazione rivela: “Ecco perché Paratici ha scelto Fabio Grosso per la Fiorentina”

Paratici, una volta capito che per portare altri profili sulla panchina viola sarebbe stato dura ,ha deciso di andare su Grosso

L’attesa al Viola Park si è fatta via via un po’ più nervosa con il passare dei giorni, perché l’accordo con Fabio Grosso la Fiorentinace l’ha dall’inizio della scorsa settimana, ma fin qui l’ex esterno Campione del Mondo non è mai stato libero di firmare per i gigliati essendo sotto contratto fino al 2027 con il Sassuolo.