L’attesa al Viola Park si è fatta via via un po’ più nervosa con il passare dei giorni, perché l’accordo con Fabio Grosso la Fiorentinace l’ha dall’inizio della scorsa settimana, ma fin qui l’ex esterno Campione del Mondo non è mai stato libero di firmare per i gigliati essendo sotto contratto fino al 2027 con il Sassuolo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione rivela: “Ecco perché Paratici ha scelto Fabio Grosso per la Fiorentina”
La Nazione
Nazione rivela: “Ecco perché Paratici ha scelto Fabio Grosso per la Fiorentina”
Paratici, una volta capito che per portare altri profili sulla panchina viola sarebbe stato dura ,ha deciso di andare su Grosso
Grosso—
Paratici, una volta capito che per portare altri profili sulla panchina viola sarebbe stato dura ,ha deciso di andare da chi era sicuro gli dicesse sì. Il tecnico ritiene concluso il suo percorso neroverde, con una promozione e un campionato all’undicesimo posto.
Paratici—
La Fiorentina, di contro, ha visto in lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo che torni a dare soddisfazioni ai tifosi. Non potendo arrivare a nomi di primo piano, la decisione è stata quella di affidarsi all’emergente con già una discreta esperienza. Lo scrive la Nazione.
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